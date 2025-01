Mídia internacional repercute vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

A imprensa internacional classificou como "uma grande surpresa" a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025, neste domingo (5), ao desbancar nomes como Angelina Jolie e Nicole Kdman.

O que aconteceu

Imprensa especializada na cobertura de cinema repercutiu a vitória de Torres na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, uma das principais do evento.

Para o jornal dos Estados Unidos Los Angeles Times, a consagração da brasileira foi "a maior reviravolta" da premiação neste ano.

Torres derrotou um grupo "repleto de estrelas", destacou o The Hollywood Reporter. Para a publicação norte-americana, a conquista de Fernanda foi uma "surpresa", ao derrotar estrelas consagradas em Hollywood.

Savannah Walsh, da revisa Vanity Fair, exaltou o discurso de vitória de Torres. Conforme a especialista em cinema, a conquista de Fernanda foi uma "grande surpresa", que resultou em um discurso "emocionante", no qual ela citou a própria mãe, Fernanda Montenegro, que concorreu na mesma categoria há 25 anos.

Entenda

Fernanda Torres ganhou pela atuação em "Ainda Estou Aqui", filme no qual interpreta Eunice Paiva. Ela competia contra Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson.

Ao subir ao palco para receber o prêmio das mãos de Viola Davis, Torres agradeceu ao diretor Walter Salles e relembrou que sua mãe, Fernanda Montenegro, esteve no palco do Globo de Ouro 25 anos atrás, concorrendo por "Central do Brasil". "Foi um ano incrível para os desempenhos de tantas atrizes aqui, que admiro tanto. Claro, que quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter! E quero dedicar esse premio à minha mãe. Vocês não têm ideia! Ela estava aqui há vinte e cinco anos."

Ela aproveitou para falar de sua personagem. "Isso é uma prova de que a arte dura na vida até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva Passou. Com tantos problemas hoje no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esse.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Torres,

Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

Fernanda Torres ainda pode ser indicada ao Oscar 2025 de melhor atriz. A lista completa será anunciada no dia 17 de janeiro. "Ainda Estou Aqui" está na pré-lista.