Mauro saiu da novela? Ator se despede do personagem de 'Garota do Momento'

Na segunda-feira (6), o ator João Vithor Oliveira fez uma postagem se despedindo da novela "Garota do Momento" (Globo).

O que aconteceu

Mauro, personagem de João Vithor Oliveira, saiu da novela. A última cena do vilão foi exibida na capítulo de segunda-feira (7).

Na trama, Mauro foi desmascarado. A família de Celeste (Débora Ozório) descobriu todos os abusos do rapaz com a moça e o publicitário deixa de trabalhar na agência Hi-Fi.

Depois disso, o personagem de João Vithor não aparecerá mais na trama. "Agora, seguimos para mais desafios, com mais aprendizados na bagagem e uma ótima coleção nova de memórias", disse o ator em um vídeo publicado nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, o intérprete de Mauro foi muito elogiado pelos colegas de trabalho de "Garota do Momento". "Meu amigo, meu xará, meu irmão. Te amo demais e foi lindo acompanhar de perto teu processo e poder brincar e aprender contigo a cada cena", escreveu João Vitor Silva. Que alegria ter você com a gente amigo, vai fazer falta! Seu brilhantismo transformou o fubango do Mauro num patife cheio de carisma. Até a próxima lindão!", disse Caio Manhente.