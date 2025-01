Matt Smith, de 'A Casa do Dragão', é visto aos beijos no Rio de Janeiro

Matt Smith, 42, foi fotografado aos beijos no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (6).

O que aconteceu

O ator britânico foi visto trocando carícias com uma mulher de cabelos escuros. O flagra aconteceu enquanto eles passeavam pelas ruas do Leblon, na Zona Sul da cidade.

O astro de "A Casa do Dragão" também conversou com amigos em um bar. De camiseta branca e boné, Smith pareceu à vontade em meio ao clima amistoso do local.

As fotos repercutiram nas redes sociais e levaram os fãs à loucura. "Matt Smith não deixa escapar uma né", surpreendeu-se um perfil no X. "E quando o Matt Smith anunciar que teve um filho com uma brasileira e ele se chamar David Ronaldo Smith", imaginou outra conta. "O fato do Matt Smith estar no Brasil pegando uma morena brasileira meio que significa que indiretamente ele está me comendo também", brincou uma fã.

Matt passou o Réveillon no Rio de Janeiro e, pelo visto, estendeu sua estadia na Cidade Maravilhosa. Antes disso, o artista de "The Crown" também esteve no Brasil em dezembro para a CCXP 2024, em São Paulo.

Matt Smith foi visto aos beijos no Rio de Janeiro Imagem: JC Pereira/AgNews

