Apresentadora chora após ser demitida do SBT: 'Difícil falar, estou triste'

De Splash, no Rio

Márcia Dantas usou o Instagram para falar sobre a demissão do SBT após oito anos na emissora.

O que aconteceu

Em vídeo, apresentadora aparece chorando e diz que está muito triste após demissão. No entanto, ela agradeceu o carinho dos seguidores e disse estar grata pela sua trajetória.

Tá difícil falar, estou bem triste. Quero cuidar de mima gora. Melhorar para vir falar com vocês, mas queria agradecer porque tem muita gente boa mandando mensagens lindas aqui na internet. Estou bem. Meu coração está em paz, por mais que eu esteja muito triste. Márcia Dantas

URGENTE: Márcia Dantas aparece chorando e diz que está muito triste após demissão. Mas grata pela sua trajetória. #PrimeiroImpacto pic.twitter.com/au7N4PHRyQ -- Brenno (@brenno__moura) January 6, 2025

Pela manhã, emissora havia dito que demissão era "em comum acordo". "Durante seu tempo na emissora, Márcia se destacou pela competência, carisma e profissionalismo, sendo uma peça-chave na cobertura de grandes acontecimentos e no fortalecimento de nossos telejornais. O SBT deseja todo sucesso à jornalista em seus novos desafios e agradece por sua dedicação, ética e contribuições inestimáveis. As portas do SBT estarão sempre abertas para Márcia Dantas".

Trajetória no SBT

Márcia estreou no canal em 2016, como repórter. Passou a atuar como apresentadora de programas jornalísticos, como o SBT Notícias, o Primeiro Impacto, o SBT Brasil e o Tá Na Hora, que assumiu em abril, ao substituir Christina Rocha.

A jornalista comandou o Tá na Hora até o mês de novembro, quando foi anunciada como nova apresentadora do Chega Mais, dessa vez substituindo Michelle Barros. Na época da mudança, o SBT chegou a informar que em 2025 ela assumiria um novo programa.

Após breve período no Chega Mais, Márcia voltou ao Primeiro Impacto. Na manhã de hoje, ela chegou a mostrar que estava no SBT, se maquiando e fazendo o cabelo. Apesar disso, não chegou a ir ao ar.