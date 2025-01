Maíra Cardi fala sobre polêmica com foto de feto: 'O luto é individual'

Maíra Cardi, 41, compartilhou um vídeo em seu perfil no TikTok para falar em defesa de seu marido, Thiago Nigro, 34. Ele vem sendo alvo de críticas após compartilhar uma foto do feto expelido pela influenciadora depois de ela sofrer um aborto.

O que aconteceu

Thiago compartilhou a foto no Instagram, e gerou revolta nos seguidores. O casal estava esperando seu primeiro filho, mas Maíra acabou sofrendo um aborto. Eles chegaram a compartilhar o momento em que receberam a notícia da perda.

Para Maíra, o marido entrou em um processo de dissociação. Ela contou que, no dia seguinte do aborto, ele foi para uma palestra, e era como se nada tivesse acontecido. "Ele estava dissociado da realidade, da dor, do luto", disse. "É quase como um pedido de socorro inconsciente".

Ela também defendeu que a forma como as pessoas reagem ao luto são particulares de cada um. Maíra disse que não foi avisada sobre como seria o aborto, e que chegou a sentir dores semelhantes a de um parto. A gente não sabia que o bebe vinha para nas nossas mãos. A gente não foi avisado. Foi um susto. E quando a gente toma um susto, as reações nunca são exatamente como a gente planejou."

O luto é individual. Eu não posso dizer o que o outro pode fazer e como o outro pode se comportar, porque é fora do normal

Maíra Cardi sobre aborto

Além disso, Maíra também falou que Thiago tem um grau leve autismo. Ela acredita que isso também pode ter influenciado a forma como o marido lidou com a situação.