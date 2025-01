Maestro João Carlos Martins tem previsão de alta após cirurgia e internação em SP

O maestro João Carlos Martins, 84, já recebeu uma previsão de alta após ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Nesta segunda, 6, a equipe do músico informou que Martins deve deixar o hospital na terça, 7. Ele passou por uma cirurgia para retirada da vesícula biliar e está hospitalizado desde sábado, 4.

No domingo, 5, a mulher do músico, Carmen Valio, explicou o motivo da internação ao Estadão. Ela já havia afirmado que o maestro permaneceria no hospital por mais alguns dias por conta de problemas de coagulação já enfrentados por ele. Segundo Carmen, o músico já teve embolia pulmonar duas vezes.

João Carlos Martins é acompanhado pela equipe médica de Raul Cutait e Roberto Kalil Filho, cardiologista também responsável pelo acompanhamento do estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após dois procedimentos médicos na cabeça em dezembro.

O maestro é um dos principais nomes da música clássica no Brasil e um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach. No ano passado, ele ganhou uma biografia pelas mãos do jornalista Jamil Chade, O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio (Ed. Record).

A obra percorre a trajetória do maestro desde infância, debruçada sobre o piano sob o olhar atento do pai exigente, passando pela juventude, com o reconhecimento de seu brilhante talento, até a consagração, interrompida em seu auge pela gradual atrofia nas mãos. Mostra, também, como ele buscou a reinvenção longe dos palcos, em um respiro antes de retornar à música.

Durante a comemoração dos 150 anos do Estadão, o músico enviou um depoimento contando que lê o jornal todas as manhãs. João Carlos Martins começou sua carreira internacional após um prêmio do Concurso Eldorado.