Luma e Mavi flagram Viola viva e fazem proposta maluca em 'Mania de Você'

Por enquanto todos pensam que Viola (Gabz) está morta em "Mania Você" (Globo), mas esse mistério não vai durar muito tempo.

O que vai acontecer

Ainda esta semana, Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede) vão começar a desconfiar que Viola está viva. Eles acham a comida do restaurante Brisa com um tempero parecido com o da chef dada como morta.

Enquanto isso, Viola elabora um plano junto a Volney (Paulo Rocha) para destruir Mavi. O irmão de consideração de Diana (Vanessa Bueno) propõe que Viola fique escondida, mas ela toma outra decisão.

Viola decide aparecer para Mavi de forma intencional como parte de seu plano. Quem conta ao vilão que a ex dele está viva é Rodhes (Léo Bittencourt).

Mavi vai a Paraty tentar encontrar Viola e fica encantado ao descobrir que a chef não morreu. Ele só confidencia a Luma o que descobriu.

Luma e Mavi procuram Viola e fazem uma proposta surreal para a ex-inimiga. Os dois a convidam para voltar a ser a chef do restaurante do resort Albacoa.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.