Luma de Oliveira posa de maiô e pede 'ajuda' para diminuir quadril

Luma de Oliveira, 60, posou de maiô em suas redes sociais e admitiu ter engordado um pouco em meio às festas de fim de ano.

O que aconteceu

A ex-modelo pediu (em tom de brincadeira) ajuda dos fãs para 'enxugar' o quadril. "Algum personal/curandeiro por aqui para diminuir uns 4cm do meu quadril em poucos dias? Sem tirar o meu sorvete diário", 'suplicou' ela, na legenda do post no Instagram.

Luma atribuiu o aumento das medidas à sua guloseima favorita: o sorvete. "Elegi o sorvete o muso do meu verão, e não vou poder reclamar das consequências. Não podia ser o chá o eleito?"

A musa se prepara para comemorar em breve o primeiro aniversário do neto, Thor Júnior. O menino é filho do empresário Thor Batista, 33, e da influenciadora digital Lunara Campos, 36.

Imagem: Reprodução/Instagram