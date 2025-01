Luis Lobianco: 'Perdi minha mãe muito cedo e encontrei refúgio nos gibis'

Luis Lobianco, 42, encontrou nos gibis um caminho para lidar com a morte da mãe, Maria de Lourdes, quando ele ainda era criança. O ator tinha 5 anos quando perdeu a mãe em decorrência de um câncer linfático.

Eu perdi minha mãe biológica muito cedo. Acho que encontrei um refúgio, um lugar seguro, de acolhimento. Aquilo não só me alfabetizou, como fez com muitas crianças, mas acho que entendi que contar histórias era um lugar que me curava.

Lobianco, em entrevista a Splash

Histórias em quadrinhos fazem parte da vida do artista desde a infância, assim como de muitas outras gerações de brasileiros. "Eu sempre fui muito fã de gibi, desde muito pequeno. Minha geração pegou em cheio essa coisa de ir para a banca de jornal, ver quais quadrinhos tinham saído naquela semana."

Ator conta como foi influenciado profissionalmente pela obra de Mauricio de Sousa. "Faz parte, sim, da minha escolha por ser artista, por ser ator [...] Que bom que estou aqui. Acho que venho para esse lançamento com esse sentimento de celebração mesmo."

'Chico Bento'

'Chico Bento' estreia nos cinemas dia 9 de janeiro Imagem: Divulgação/Fábio Braga

Lobianco interpreta Nhô Lau em "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", filme baseado no universo criado pelo pai da Turma da Mônica. A produção, que conta com direção de Fernando Fraiha, chega aos cinemas no dia 9 de janeiro.

Elenco conta com Isaac Amendoim (Chico Bento), Pedro Dantas (Zé Lelé), Ana Julia Dias (Rosinha), Lorena de Oliveira (Tábata), Augusto Madeira (Dotô Agripino) e Débora Falabella (professora Marocas).