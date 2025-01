Grazi Massafera curte passeio em trilha ao lado de modelo italiano saradão

Grazi Massafera, 42, fez um passeio por pontos da zona sul do Rio de Janeiro na companhia do modelo italiano Alvise Rigo, 32, neste domingo (5).

O que aconteceu

Massafera e Rigo passearam pela favela do Vidigal e, juntos, fizeram trilha no Morro dois Irmãos. Para retornar, o casal desceu o morro na parte da noite de mototáxi, conforme o próprio italiano expôs nos stories de seu perfil no Instagram.

Atriz e modelo em clima de romance. Conforme os registros feitos por Rigo, eles estão vivendo um affair, embora nada oficial tenha sido anunciado por ambas as partes.

Alvise Rigo é natural de Veneza, na Itália. Além de modelo, ele também é ator e esteve no elenco de "O quarto ao lado", longa de Pedro Almodóvar. O bonitão também costuma arrancar suspiros ao posar para fotos sem camisa e ostentar o corpo musculoso.

Grazi Massafera não assume namoro publicamente dede o romance com Marlon Teixeira, em 2023. Vale destacar que a atriz já é mãe de Sofia, 12, do relacionamento com Cauã Reymond.