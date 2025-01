Vin Diesel provoca The Rock no palco do Globo de Ouro

Puxando uma briga antiga entre brucuts, Vin Diesel aproveitou seu momento no palco do Globo de Ouro para provocar o rival Dwayne 'The Rock' Johnson na frente de todo mundo.

O que aconteceu

Vin Diesel subiu ao palco para apresentar o prêmio de sucesso de bilheteria. O ator foi convidado para entregar a categoria dedicada aos blockbusters que se consagraram mundialmente, como "Deadpool e Wolverine", "Wicked" e mais.

Antes de começar seu discurso, o ator olhou para o antigo rival e chamou a sua atenção por nome. "Olá, Dwayne", falou com um sorriso no rosto, antes de começar a exaltar a própria carreira, comemorando ter trabalhado com grandes diretores, como Steven Spielberg, Sidney Lumet e outros.

The Rock não se manifestou, só ficou sorrindo. Os dois não se dão bem há anos, por conta de diversas intrigas no desenvolvimento da saga "Velozes & Furiosos", em que atuam e produzem juntos. Por mais que já tenham reatado a amizade algumas vezes, o clima entre os dois continua tenso, como demonstra a bicada de Diesel no Globo de Ouro.

