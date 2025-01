Globo de Ouro cita 'Tapas e Beijos' em vitória de Fernanda Torres; relembre

Ao anunciar a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, a premiação relembrou um papel que marcou a carreira da atriz: Fátima, na série "Tapas e Beijos". A menção movimentou as redes sociais.

O que aconteceu

Antes de Fernanda subir ao palco, o Globo de Ouro exibiu uma mini biografia sobre Fernanda. "Torres ficou conhecida por seu trabalho na comédia, atuando na série popular brasileira 'Tapas e Beijos'".

A produção da TV Globo estreou em abril de 2011. Criada por Cláudio Paiva, também trouxe Andrea Beltrão como uma das protagonistas, interpretando o papel de Sueli, melhor amiga de Fátima.

'Tapas e Beijos' foi ao ar até 2015. A série contava a história dessas duas amigas, que trabalhavam juntas em uma loja de vestidos, chamada Djalma Noivas. Ao todo, foram 169 episódios.

A série ganhou uma sobrevida nos últimos meses. Cenas protagonizadas por Fernanda e Andrea viralizaram nas redes sociais, especialmente no X, e novos espectadores passaram a conhecê-la. Após a citação no Globo de Ouro, o nome da produção ficou entre os mais comentados do antigo Twitter.