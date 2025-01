'Chamego' de Fernanda com Viola e mais: o que o Globo de Ouro não mostrou

O Globo de Ouro reúne centenas de celebridades do mundo do entretenimento todos os anos para premiar o melhor do cinema e da televisão. Com tantos famosos reunidos, alguns momentos escapam das câmeras do evento — mas não das lentes dos fotógrafos.

Veja imagens de Fernanda Torres, Demi Moore e mais nos bastidores e em festas após a premiação:

Emocionado, Selton Mello abraçou Fernanda Torres após a vitória Imagem: Tommaso Boddi/GG2025/Penske Media via Getty Images

Karla Sofía Gascón, de 'Emilia Pérez', e Demi Moore, de 'A Substância', conversaram e se abraçaram em uma festa após o Globo de Ouro Imagem: Michael Kovac/Getty Images for Moët & Chandon

Kylie Jenner e Timothée Chalamet, que raramente aparecem juntos, se beijaram no Globo de Ouro Imagem: Francis Specker/CBS via Getty Images

Adrien Brody e a namorada, Georgina Chapman, que foi casada por 14 anos com Harvey Weinstein, preso após ser um dos alvos do movimento MeToo Imagem: Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images

Zendaya levantou rumores de um possível noivado com Tom Holland após exibir anel misterioso, que não fazia parte do figurino assinado pela Bvlgari Imagem: Christopher Polk/GG2025/Penske Media via Getty Images)

Elton John e Glenn Close posam juntos no Globo de Ouro -- cantor fez piada com problemas de visão que vem enfrentando Imagem: Christopher Polk/GG2025/Penske Media via Getty Images

Amy Adams paparicou o elenco da comédia "Abbott Elementary" em uma festa após o Globo de Ouro Imagem: David Jon/Getty Images for Searchlight Pictures

Angelina Jolie e Kate Winslet, que concorriam com Fernanda Torres no prêmio de melhor atriz em filme de drama, conversam no Globo de Ouro Imagem: Getty Images

Sebastian Stan comemora Globo de Ouro com Anthony Mackie, colega de elenco em "Falcão e o Soldado Invernal", da Marvel Imagem: Michael Buckner/GG2025/Penske Media via Getty Images

Nicole Kidman conversa com Ariana Grande, de "Wicked", e a mãe da atriz no Globo de Ouro Imagem: Michael Buckner/GG2025/Penske Media via Getty Images