Globo de Ouro 2025: prêmio teve piada com Diddy e discursos emocionantes

Globo de Ouro 2025 aconteceu neste domingo (5) e chamou atenção, é claro, por premiar Fernanda Torres como melhor atriz em filme de drama, levando a artista a se tornar a primeira brasileira a ganhar o prêmio. Mas, para além da celebração, houve piadas, desconfortos, alfinetadas e acertos.

Veja os principais momentos

Nikki Glaser

A apresentação da humorista Nikki Glaser chamou a atenção do público. Ela é a primeira mulher a apresentar o prêmio sozinha.

Em seu discurso de abertura, fez piadas ácidas e teve como alvo: Timothée Chalamet, Harrison Ford, Nicole Kidman, Ben Affleck, "Wicked" e "Coringa 2". Veja algumas abaixo.

Parece que finalmente consegui. Estou em uma sala cheia de produtores no Beverly Hilton e, dessa vez, todas as minhas roupas estão vestidas. Valeu a pena.

Não estou aqui para zoar vocês. E como eu poderia? Vocês são todos tão famosos, tão talentosos, tão poderosos. Quero dizer, vocês poderiam realmente fazer qualquer coisa — exceto dizer ao país em quem votar. Mas está tudo bem. Vocês os terão na próxima vez.

Olho e vejo alguns dos atores mais esforçados do show business — e com isso, quero dizer, seus funcionários.

Em 'Wicked', algumas pessoas reclamaram que o filme foi arruinado por pessoas cantando. E então em 'Coringa 2', algumas pessoas reclamaram que o filme foi arruinado pelas imagens na tela e os sons que as acompanhavam. Sinto muito, 'Coringa 2'. Onde é a mesa deles? Ah, eles não estão aqui.

Glen Powell, você estava em tudo. Em 'Twisters', em 'Assassino Por Acaso', na minha cabeça quando estou fazendo sexo com meu namorado. Muito obrigada pela ajuda. Vejo você hoje à noite.

Nikki Glaser apresenta pela 1ª vez o Globo de Ouro Imagem: Reprodução/Instagram

Piada com Diddy

No entanto, um de seus comentários não foi tão bem recebido e envolve P. Diddy, preso por tráfico sexual. "Zendaya, você foi incrível em 'Duna'. Meu Deus, acordei para todas as suas cenas. Você foi tão boa.. E em 'Rivais'? Meu Deus! Aquele filme é mais sexualmente carregado do que o cartão de crédito do Diddy. Sério.

Ela continuou: "Desculpe, estou chateada também. A festa não vai ser tão boa este ano, mas temos que seguir em frente. Sei que uma loucura do Stanley Tucci não soa tão bem. Nada de óleo de bebê este ano, só muito azeite de oliva."

Alfinetada

Puxando uma briga antiga entre antiga, Vin Diesel aproveitou seu momento no palco do Globo de Ouro 2025 para provocar o rival Dwayne 'The Rock' Johnson na frente de todo mundo. Ele subiu ao palco para apresentar o prêmio de sucesso de bilheteria.

Antes de começar seu discurso, o ator olhou para o antigo rival e chamou a sua atenção por nome. "Olá, Dwayne", falou com um sorriso no rosto, antes de começar a exaltar a própria carreira, comemorando ter trabalhado com grandes diretores, como Steven Spielberg, Sidney Lumet e outros.

The Rock não se manifestou, só ficou sorrindo. Os dois não se dão bem há anos, por conta de diversas intrigas no desenvolvimento da saga "Velozes & Furiosos", em que atuam e produzem juntos. No entanto, vale dizer que The Rock voltou ao universo da saga de ação.

Vin Diesel provocou The Rock no palco do Globo de Ouro 2025 Imagem: Rich Polk/GG2025/Penske Media via Getty Images

Demi Moore

Demi Moore ganhou o prêmio de melhor atriz em filme de comédia ou musical e emocionou o público com seu discurso. A atriz de 62 anos é protagonista de "A Substância", longa que fala sobre a pressão estética sofrida por mulheres.

A atriz falou que nunca imaginaria ganhar um prêmio como este, pois, há 30 anos, uma produtora disse que ela faria sucesso apenas com filmes populares. "Estou em choque, eu realmente não esperava. Estou fazendo isso há muito tempo, mais de 45 anos."

Moore revelou estar em um momento ruim de sua carreira quando conheceu o roteiro de "A Substância". "Eu estava em um ponto bem baixo da minha vida e veio este roteiro maravilhoso, fora da caixinha, e o universo me disse para agarrar. Tenho tanta gratidão pela Coralie [Fargeat] e a Margaret [Qualley], que foi minha outra metade e cuidou de mim."

Demi Moore fez discurso emocionante após vencer na categoria de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical Imagem: Rich Polk/GG2025/Penske Media via Getty Images

Fernanda Torres

Sim, vamos falar dela de novo!

Em seu discurso, a atriz relembrou que Fernanda Montenegro, sua mãe, passou pela premiação há 25 anos. "É claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte pode sobreviver na vida, mesmo durante tempos difíceis, assim como os que Eunice Paiva passou. Com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para o Selton, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro."