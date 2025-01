Gkay comenta vício em harmonização facial: 'Hoje em dia, acho muito bizarro'

Gkay falou sobre seu vício em harmonização facial. A influenciadora digital revelou que gostava de se ver com os lábios inchados de maneira exagerada após procedimentos.

A declaração foi dada em entrevista ao Fantástico, que abordou o tema. Apesar de reconhecer o vício, ela admitiu que a situação passou dos limites. "Hoje em dia, acho muito bizarro", disse.

"Eu estava fazendo [a aplicação de ácido hialurônico] praticamente de três em três meses. E tem outra coisa que, hoje em dia, eu acho muito bizarra. Geralmente, na hora que você faz o preenchimento, fica tudo muito inchado, especialmente o lábio. E eu queria que meu lábio ficasse igual àquela hora."

A paraibana também explicou que foi vítima de distorção de imagem. O desejo da influenciadora digital era se parecer com as mulheres que têm bocas grandes devido a procedimentos estéticos.

"O meu lábio de cima tinha tanto preenchimento que ele começou a sair da boca e subir. Esse foi o primeiro baque [...] Cada vez que eu me preenchia mais, era mais hate que eu recebia. 'Está exagerando', 'Como você ficou estranha'", relembrou.

Atualmente, Gkay se sente à vontade com a sua aparência natural. Ela explicou que a decisão de retirar os procedimentos aconteceu quando percebeu que aparentava ser mais velha do que realmente é -- atualmente, ela tem 32 anos.

Nesta mesma ocasião, a reportagem do Fantástico também conversou com o ex-BBB Eliezer e a eterna morena do grupo de pagode baiano É o Tchan! Scheila Carvalho.