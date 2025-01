Fernanda Torres quase não fez 'Ainda Estou Aqui'; saiba 1ª opção do diretor

Fernanda Torres venceu o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025 com o papel de Eunice Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. A artista foi a segunda opção do cineasta.

Mariana Lima, 52, foi procurada primeiro pelo diretor, e chegou a estudar o papel, mas acabou deixando o projeto por problemas pessoais -como o divórcio de Enrique Diaz após 25 anos juntos- e de saúde.

Cheguei a ver fotos, estudar um pouquinho. Mas aí veio esse meu processo, Walter achou que eu não ia dar conta. E, realmente, eu não ia. disse Mariana em entrevista ao jornal O Globo em dezembro

Mariana Lima era a primeira opção de Walter Salles para o papel de Eunice Paiva Imagem: Reprodução/Instagram

Em dezembro, Mariana disse que ainda não havia conseguido assistir ao filme. "Não consegui. Sei que vai bater num lugar... Mas vou ver. Fico super feliz com tudo que está acontecendo com o filme, mas tenho sensação que não era para ser... Amo o Waltinho. Ele disse: 'A gente vai fazer um filme juntos, fica tranquila'. Mas, na época, doeu bastante".

Fernanda Torres, por sua vez, foi convidada para viver Odete Roitman no remake de "Vale Tudo", e declinou devido aos compromissos de "Ainda Estou Aqui". "Tudo é muito cansativo e não dava para eu começar um trabalho dessa responsa já cansada. Mas isso é natural. Eu não era a primeira opção do Walter para o 'Ainda Estou Aqui'. Essas coisas são normais no nosso trabalho. É de quem faz no fim", disse também em entrevista ao jornal O Globo.