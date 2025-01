Fernanda Torres ganha um milhão de seguidores após vitória no Globo de Ouro

Fernanda Torres, 59, ganhou mais de um milhão de seguidores desde sua vitória no Globo de Ouro, neste domingo (5).

O que aconteceu

Torres foi para a premiação com 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Após ser premiada como a Melhor Atriz em Filme de Drama por "Ainda Estou Aqui", ela viu sua popularidade aumentar nas redes sociais, e isso impactou no número de novos seguidores no Instagram — até o momento da publicação desta matéria, a atriz soma 3,1 milhões de perfis conectados ao dela.

Popularidade de Torres impressiona e chama a atenção. Graças ao sucesso de "Ainda Estou Aqui" e aos elogios por sua interpretação, a brasileira se tornou um dos principais nomes da atual temporada de premiações do cinema mundial.

Foto de Fernanda publicada pela Academia do Oscar bombou. Em novembro, a atriz participou de um ensaio fotográfico da Academia, e o engajamento em sua foto foi grandiosa, com mais de um milhão de curtidas. Ela é cotada para aparecer entre as indicadas na categoria de Melhor Atriz do Oscar 2025.

Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro pela atuação em "Ainda Estou Aqui", filme no qual interpreta Eunice Paiva. Ela competia contra Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson.