Fernanda Torres cita ataques e diz que cultura do Brasil voltou a orgulhar

Fernanda Torres, 59, afirmou que a cultura brasileira voltou a ser sinônimo de orgulho para o país, após a comoção por sua vitória como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025.

O que aconteceu

Torres citou os ataques recentes à cultura nacional para então ressaltar que as artes conseguiram sobreviver. "O ator ele é uma nação inteira. E eu ter sucedido a minha mãe numa profissão tão bonita, como representante do Brasil, depois de um período em que a arte foi tão atacada, e de repente o Brasil de novo com orgulho da própria cultura", declarou em entrevista ao Jornal Nacional.

Ela destacou a arte como símbolo de pertencimento nacional e a importância de investimento para a cultura. "Investir na própria cultura é importante para a identidade nacional, para o sentimento de pertencimento que isso cria no país. A gente fez esse filme ('Ainda Estou Aqui') para a família Paiva que merecia essa reparação histórica. Então é muito bonito ver essa família movendo montanhas".

A atriz também afirmou que acordou "super feliz com a resposta do Brasil" para sua conquista. "É tão bacana. Tantos amigos, tantas mensagens. Muito feliz por isso, pelo Brasil e por isso ter acontecido pelas mãos da Eunice Paiva".

Fernanda Torres foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro. Ela conseguiu o feito inédito pela atuação em "Ainda Estou Aqui", filme inspirado no livro homônimo sobre a vida de Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, ex-deputado que foi sequestrado e assassinado pela ditadura brasileira.