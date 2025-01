Fernanda Torres após vitória no Globo de Ouro: 'É Mega-Sena acumulada'

Fernanda Torres, 59, em entrevista ao Estúdio I, do GloboNews, após vitória do Globo de Ouro 2025.

O que aconteceu

Fernanda Torres diz que prêmio do Globo de Ouro é 'Mega-Sena acumulada', após sua mãe Fernanda Montenegro, perder o mesmo e o Oscar em 1999.

O prêmio é Mega-Sena acumulada porque teve a onda da minha mãe. As pessoas tinham um negócio da revanche e da injustiça. E aí, saiu agora. É o meu momento jogador de futebol, vou aproveitar. Fernanda Torres sobre vitória no Globo de Ouro 2025

Ela contou que não acreditava que ganharia o Globo de Ouro. "Eu pensava 'eu não tenho a menor chance aqui, falando português, é algo super americano'. Eu estava relaxada. Aí vi a Viola [Davis] falar meu nome, eu não acreditava. Fui andando até o palco e vi as pessoas, atores e atrizes que eu admiro muito, aplaudindo".

A atriz ainda ressaltou que suas concorrentes ao prêmio celebram sua conquista. Ela estava concorrendo com Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl").

Elas ficaram felizes, foi uma coisa bonita. Na caminhada que eu dei, tinha a Tilda, a Kate e a Nicole, e elas ficaram muito felizes. Elas ficaram muito agradecidas porque é um tipo de filme que elas querem fazer, papéis que elas têm interesse em fazer. Fernanda Torres sobre concorrentes no Globo de Ouro

Fernanda afirmou que não tem planos para Hollywood e que sua casa é no Brasil. "Eu não separo carreira internacional de carreira nacional. Se tiver uma coisa legal para fazer, com um diretor bacana, e se eu der conta, vou amar."

Minha base é o Brasil. Eu não tenho nem mais idade para ir a Los Angeles tentar minha vida com esse corpinho de 59 anos. Fernanda Torres sobre mudança de país para focar em carreira internacional

A atriz comparou a sensação de ganhar o prêmio como estar em outra realidade. "Eu tive uma sensação de estar vivendo uma realidade paralela, de que eu estava em Marte. Eu fui andando no corredor e fui vendo aquelas pessoas que vi a vida inteira no cinema."

E aí, tive que fazer um discurso que nem eu via desde pequena as pessoas fazendo em inglês. Aí, eu fui lá para trás e você fica dando entrevistas com a Viola Davis do meu lado. Eu tenho a sensação de que estou numa realidade paralela. Fernanda Torres sobre sensação ao ganhar Globo de Ouro

Ela também achou que não ganharia pela barreira do idioma. "Tem uma barreira cultural para a gente vencer. Foi uma coisa muito impressionante eu ter levado esse prêmio ontem".