José Padilha: Prêmio de Fernanda Torres bate de frente com Hollywood

A consagração de Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro, não é considerada uma surpresa e bate de frente com a indústria de Hollywood, opinou o cineasta e roteirista José Padilha no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (6).

Para mim, [a vitória] não é surpresa porque o filme tem uma qualidade brutal e uma atuação primorosa de Fernanda. José Padilha, comentarista do UOL

Fernanda Torres venceu o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025 ao interpretar a personagem Eunice Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. O longa é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, e narra a história da mãe do escritor, que enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início dos anos 1970.

Ao Canal UOL, Padilha —conhecido por produções como "Narcos" e "Tropa de Elite"— elogiou a performance de Fernanda e disse que a vitória pertence a "melhor atriz", e não a "quem tem mais influência ou seguidores nas redes sociais".

Eu achava que, atuação por atuação, olhando para todas as concorrentes da Fernanda, ela teve a melhor atuação. E eu acho que essa vitória do filme da Fernanda é também uma vitória da arte.

Outro dia Alice Braga escreveu em seu blog, na internet, que aqui, em Hollydwood, os estúdios estão contratando quem tem mais seguidor, quem tem mais influência na web. Então é o ator que tem mais gente que segue ele. Não é o melhor ator. Não é o ator que estudou atuação, que tem uma grande capacidade de interpretar uma personagem como a Fernanda tem. E a vitória da Fernanda, de uma certa maneira, é uma vitória da capacidade de um ator.

Não é a atriz mais famosa que estava concorrendo ao prêmio, ela só é a 'melhor atriz', ganhou a melhor atriz. E isso, para mim, tem um valor enorme. José Padilha, comentarista do UOL

Padilha: 'Filme será indicado ao Oscar'

Para o cineasta, Fernanda Torres e o filme "Ainda Estou Aqui" têm grandes chances de serem indicados ao Oscar —os indicados serão anunciados no próximo dia 17 de janeiro, e a premiação, realizada no dia 2 de março.

Eu acho que essa mudança que a gente está tendo, tem séries famosas, tem várias coisas que acontecem em outras línguas... Então, tem uma série de coisas acontecendo aqui que facilitam a linguagem. Eu acho que isso ajuda o filme na possibilidade de ele ser indicado ao Oscar, ajuda a Fernanda na possibilidade de ela ser indicada ao Oscar. E eu torço muito. José Padilha, colunista do UOL





Sakamoto: 'Filme é lembrete de que golpes não podem ser anistiados'

Durante o UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto disse que a luta da personagem interpretada por Fernanda é um lembrete de que golpes não podem ser esquecidos.

A espetacular vitória da Fernanda Torres não é apenas a consagração de uma excepcional interpretação num baita filme dirigido pelo Walter Salles... A luta que ela [Fernanda] traz, a luta que ela encena, que ela interpreta, é um lembrete ao que é comum do que acontece a vida cotidiana quando golpes de estados têm sucesso. E por isso, não podem ser esquecidos, não podem ser perdoados, não podem ser anistiados. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Vivida por Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: