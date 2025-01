Fernanda Montenegro sobre vitória de Fernanda Torres: 'Sabia que ia ganhar'

Fernanda Montenegro celebrou a conquista da filha, Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

Montenegro disse não saber explicar o porquê, mas sabia que Torres venceria o troféu. "Eu sabia que ela ia ganhar. Porque mistério eu não sei. Mas eu sabia que minha filha ia ganhar esse prêmio. E ganhou. É uma convergência pra uma vocação que ela herdou certamente de mim", declarou em entrevista à GloboNews.

Veterana das telas disse que sua filha "é uma mulher de imenso talento". "E digo mais: ela será um talento no que quiser fazer na vida dela. Estou carregada de realização na vida e isso foi pontuado com a minha filha tendo atravessado a linha do Equador".

A atriz afirmou que está "carregada" de felicidade pela conquista de sua herdeira. "A minha idade não é começo de vida,e eu vivi para ver isso,uma transferência vocacionada dessa dimensão para a Nanda. Como atriz e isso é importante. Eu estou muito feliz de ter vivido para isso".

Por fim, Montenegro ressaltou que a conquista apenas contempla a já premiada carreira de Torres. "Estivemos juntas muitas vezes nos palcos desse país. O prêmio do Globo de Ouro ilumina e contempla essa grande atriz brasileira que é Fernanda Torres. Fato difícil de se alcançar, eu sei na pele... Bravo, minha filha, bravo".

Fernanda Torres ganhou pela atuação em "Ainda Estou Aqui", filme no qual interpreta Eunice Paiva. Ela competia contra Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson.