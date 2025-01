Ex-engenheiros do Hawaii sofre grave acidente de carro: 'Poderia ter sido fatal'

Augusto Licks sofreu um grave acidente de carro na rodovia BR-116, em Curitiba, no Paraná. O ex-guitarrista do Engenheiros do Hawaii fraturou o tórax e está em recuperação.

O músico de 68 anos estava com a esposa, Marcia Jakubiak, e a filha Laura Jakubiak Licks, no carro, que acabou deslizando devido à presença de óleo na pista.

"Tivemos muita sorte, poderia ter sido fatal. Bandidos jogam óleo na BR-116, com objetivo de tombar caminhões e roubar carga. O carro foi deslizando até bater numa mureta lateral, girou e ficou atravessado na pista, e fiquei acionando luz alta e luz interna pra que os carros e caminhões nos vissem. Felizmente ninguém nos bateu, consegui ligar o carro e levar até um posto próximo", disse Licks sobre o acidente ao Estadão.

O instrumentista que fez parte da formação mais célebre da banda gaúcha liderada por Humberto Gessinger, de hits como Infinita Highway e O Papa é Pop, ainda comentou sobre os ferimentos que sofreu.

"Achei que a dor era passageira, usei emplastros anestésicos, mas piorou e a tomografia mostrou fratura e afundamento do esterno. Vou me aquietar aqui em Curitiba até o fim do mês esperando ter condições de dirigir de volta, e esperando que o carro volte bem do conserto. Felizmente minha esposa e filha nada sofreram", contou.