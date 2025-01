Dieguinho: Sem Boninho, público torce por famosos mais fortes no BBB 25

A Globo confirmou que o Big Day do BBB 25 acontece na quinta-feira (9). A data será para anunciar os participantes da nova edição do programa, que estreia em 13 de janeiro e não terá Boninho na direção. A ausência dele foi um dos assuntos do Central Splash desta segunda-feira (6).

Dieguinho acredita que existe uma expectativa muito grande por parte do público justamente por conta da ausência de Boninho. Ele costumava dar dicas e fazer mistério sobre os convidados em cada edição.

No elenco do BBB, a gente espera ver nomes mais fortes. Ainda mais se tratando de uma temporada onde, digamos que, a pessoa que estaria mais disposta a vetar o pedido do público, que era o Boninho, não está mais lá. A gente espera nomes mais fortes

Dieguinho

Outro ponto levantado por Dantinhas, convidado do Central, são os integrantes do grupo Pipoca, ou seja, aqueles que não são famosos.

O pipoca carrega a edição nas costas. Olha a última edição que a gente teve: Pitel, Fernanda, Lady Ellen, Davi

Dantinhas

Durante a semana, a Globo também deve divulgar mais detalhes sobre a edição. Elementos como a decoração da casa e dos cômodos serão revelados ao público. Os itens decorativos serão em homenagem ao aniversário de 60 anos da Globo. "Toda essa cenografia é uma coisa que faz parte de quem ama o Big Brother", complementa Dantinhas.

