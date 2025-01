Como foi o Globo de Ouro no ano em que Fernanda Montenegro concorreu?

Fernanda Torres se tornou, neste domingo (5), a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama. Ela interpretou Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, no longa "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Emocionada, a atriz dedicou o prêmio à mãe, que esteve na premiação há 25 anos. Relembre como foi a passagem de Fernanda Montenegro pelo Globo de Ouro.

A premiação de 1999

Walter Salles também dirigiu Fernanda Montenegro no filme que a colocou na disputa. Por sua Dora em "Central do Brasil", ela concorria à estatueta da categoria de Melhor Atriz de Drama, assim como a filha.

Outras quatro atrizes consagradas, duas americanas e duas inglesas, eram as adversárias de "Fernandona". Susan Sarandon, pela atuação como a mãe divorciada Jackie em "Lado a Lado", Meryl Streep como a mãe com câncer Kate de "Um Amor Verdadeiro", Emily Watson como a violoncelista Jacqueline du Pré no filme biográfico "Hilary e Jackie", e Cate Blanchett por sua versão da rainha Elizabeth 1ª no filme "Elizabeth".

Cate Blanchett como a rainha Elizabeth 1ª em "Elizabeth" Imagem: Reprodução

Fernanda Montenegro acabou perdendo o prêmio para Cate Blanchett. A brasileira, no entanto, é uma admiradora da atuação da inglesa. Ao "Entrevista com o Bial" (TV Globo) em 2020, ela afirmou que acreditava que a colega merecia também o Oscar de Melhor Atriz daquele ano, que foi para Gwyneth Paltrow por "Shakespeare Apaixonado". "Eu, por exemplo, teria dado o prêmio para Blanchett, porque naquele ano ela fez dois papéis extraordinários em Elizabeth. Não foi um filme, foram dois filmes, e ela fez de uma forma maravilhosa. Não é que o meu trabalho não seja respeitado. Não é isso. Mas eu teria votado na Blanchett."

"Central do Brasil" também havia sido indicado ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Ao contrário do que aconteceu em 2025, o filme com Fernanda Montenegro levou esta estatueta. "Ainda Estou Aqui" também disputava esta mesma categoria, mas perdeu para o francês "Emilia Pérez".

Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira em "Central do Brasil" Imagem: Divulgação

O filme brasileiro de 1999 sobre uma aposentada que escreve cartas para analfabetos na estação de trem e se vê responsável por um menino órfão venceu de outras quatro produções. Eram elas "Festa de Família", da Dinamarca, "Homens Armados", dos EUA, "De Poolse Bruid", dos Países Baixos, e "Tango", da Argentina.

Walter Salles e Vinícius de Oliveira subiram ao palco com a atriz após o anúncio do vencedor feito por Annette Benning. No entanto, foi Fernanda quem recebeu o prêmio e discursou.

Meu inglês não é bom, mas minha alma é melhor. Vocês escolheram. Em nome de nosso produtor Arthur Cohn, um verdadeiro leão, Walter Salles, nosso maravilhoso diretor, Michael Barker, Tom Bernard e Marcy Bloom, da Sony Classics, muito obrigado por seu apoio a Central do Brasil. Estou muito, muito feliz que nosso filme foi tão bem recebido e tocou seus corações. Muito obrigada. Fernanda Montenegro no Globo de Ouro de 1999

Na época da premiação, Central do Brasil era exibido em 23 salas de cinema nos Estados Unidos. O produtor suíço Arthur Cohn, que trabalhava pela divulgação do longa e tentava emplacar indicações através da divulgação de propagandas em revistas como Variety e The Hollywood Reporter.

Assim como a filha, Fernandona não tinha preparado um discurso para o caso de vencer na categoria de Melhor Atriz. "Se preparasse é que estaria achando que poderia vencer. Ok, se acontecer esse milagre, vou fazer um discurso breve; quanto mais rápido o agradecimento, mais chance de ele ser charmoso", confessou ao Estadão no seu quarto de hotel, na véspera do Globo de Ouro.

O produtor Arthur Cohn, a atriz Fernanda Montenegro, o ator Vinícius de Oliveira e o diretor Walter Salles celebram o êxito de "Central do Brasil" no Globo de Ouro de 1999 Imagem: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty

A veterana tinha 69 anos na época, mas era considerada uma novidade nos EUA. "Até em conversas com os jornalistas eles se espantam, querendo saber quem é essa surpresa do Brasil, essa E.T. de passagem por Hollywood", brincou ao jornal paulista. Ela foi bem recebida, segundo a reportagem, ganhando abraço do diretor Steven Spielberg, batendo papo com a concorrente Meryl Streep e recebendo um encorajador gesto de "V de vitória" do lendário ator Gregory Peck.