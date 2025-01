Claudia Raia diz não ser 'mulher de shortinho' e fãs apontam indireta; veja

Claudia Raia, 58, chamou atenção nas redes sociais após um comentário sobre usar "shortinho".

O que aconteceu

A atriz postou um vídeo em que aparece de maiô durante suas férias na Bahia. "Eu vou assim de maiô pelas ruas de Trancoso ou coloco um short? Porque um corpo é um corpo", disse ela nos stories do Instagram.

Pouco depois, Claudia deu o que falar ao dizer por que ela não poderia usar um shorts. "Não tenho. Não sou mulher de shortinho", disse ela no vídeo.

O marido da artista, Jarbas Homem de Mello, apoiou a decisão dela de usar maiô pelas ruas de Trancoso. "Ostenta, amor! Ostenta o corpão!", concordou o ator.

O vídeo repercutiu nas redes sociais e alguns entenderam que seria uma indireta para Cássia Kis. "Se for assim, cuidado para não encontrar a Cássia Kis", comentou um seguidor no post do fã-clube de Raia. "Tá querendo lacrar em cima da Cássia? Já vi que quer biscoito para aparecer", rebateu outro.

Cássia protagonizou uma discussão dias atrás após encontrar uma jovem de biquíni no supermercado. O vídeo repercutiu nas redes sociais e causou polêmica pela postura da veterana da TV.

Por outro lado, o post de Claudia rendeu uma série de elogios. "Sua maravilhosa, você é de parar o trânsito estando de shorts ou sem ele", disse uma fã. "Vai de maiô, de shortinho! Como amar...", escreveu outra. "De qualquer jeito ficará divina!", elogiou uma seguidora.