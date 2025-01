Blake Lively e marido se ausentam do Globo de Ouro em meio a processo

Blake Lively, 37, e Ryan Reynolds, 48, não compareceram à cerimônia de entrega do Globo de Ouro, realizada no último domingo (5) em Los Angeles.

O que aconteceu

Segundo o portal Deadline, o casal de atores optou por se ausentar para evitar perguntas sobre o processo movido por Lively contra Justin Baldoni, 40. Ela entrou em dezembro com uma demanda contra o ator e diretor, com quem trabalhou no recente filme "É Assim Que Acaba", acusando-o de assédio e difamação.

A ausência dos dois chamou a atenção, sobretudo porque o último filme de Reynolds, "Deadpool e Wolverine", figurava entre os indicados da premiação. O longa concorria à estatueta de Realização Cinematográfica e de Bilheteria, abocanhada pelo musical "Wicked".

Blake acusa Baldoni de orquestrar uma campanha difamatória contra ela na mídia. O ator, por sua vez, prometeu através de sua defesa a divulgação de mensagens trocadas entre ele e a atriz, as quais supostamente provariam sua inocência.

Baldoni abriu um processo contra o jornal The New York Times, que veiculou a denúncia de Blake, pedindo uma indenização de US$ 250 milhões [R$ 1,5 bilhão]. Ele, junto com seus sócios, sua equipe de relações públicas e a produtora Wayfarer Studios, acusam o veículo de ter publicado um artigo "repleto de imprecisões, deturpações e omissões", baseando-se na "narrativa parcial" da atriz de "Gossip Girl".

Na última sexta-feira (3), o advogado de Justin, Bryan Freedman, prometeu que a equipe jurídica iria divulgar "todas as mensagens de texto" trocadas entre o diretor e a atriz em resposta às acusações. "Planejamos divulgar todas as mensagens de texto entre os dois. Queremos que a verdade seja revelada. Queremos que os documentos sejam divulgados. Queremos que as pessoas formem sua opinião com base em provas", afirmou o profissional sobre a estratégia de defesa à NBC.