Antes de ganhar remake, 'Vale Tudo' chega em formato original ao Globoplay

Um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, "Vale Tudo" (Globo) chega em seu formato original ao Globoplay. Ainda em 2025, a novela ganhará um remake que substituirá "Mania de Você" no horário nobre global.

O que vai acontecer

A novela "Vale Tudo" será disponibilizada em seu formato original no catálogo, a partir do dia 20 de janeiro. Exibida em 1988 e 1989, a trama escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères foca na corrupção e falta de ética, denunciando a inversão de valores no país daquela década.

Os autores centraram a discussão sobre honestidade e desonestidade no antagonismo entre duas personagens: a íntegra Raquel Accioli (Regina Duarte) é o oposto da filha Maria de Fátima (Gloria Pires), jovem inescrupulosa e com horror à pobreza, que vende a única propriedade da família, no Paraná, e foge com o dinheiro para o Rio de Janeiro. A trama ainda é recheada de outros grandes nomes no elenco, como Antonio Fagundes, Carlos Alberto Riccelli, Renata Sorrah, Reginaldo Faria, Cassia Kis, Cassio Gabus Mendes, Lidia Brondi e Beatriz Segall.

Em março, o remake de "Vale Tudo" estreia na Globo. A releitura do clássico será escrita por Manuela Dias, autora de "Amor de Mãe", e protagonizada por Taís Arújo e Bella Campos vivendo Raquel e Maria de Fátima.