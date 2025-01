Anne Hathaway 'acusa' ator de copiar seu figurino em 'O Diário da Princesa'

Anne Hathaway, 42, fez piada com o figurino utilizado por Jeremy Strong, 46, ao comparecer à entrega do Globo de Ouro, no último domingo (5).

O que aconteceu

A atriz 'se queixou' do fato de a combinação escolhido pelo ator se assemelhar à usada por ela no filme "O Diário da Princesa" (2001). "Querido, não estou brava com você, mas não entendi por que você mudou a cor [do figurino do filme]...", escreveu ela no Instagram, na legenda de uma montagem que compara a roupa de Jeremy à sua no longa da Disney.

Andrew Scott, 48, também brincou com o look de Strong - bastante semelhante ao que ele próprio usou na premiação, apesar da cor diferente. "Somos as cores do mar. Estamos na moda marítima", disse ele a Jeremy, em entrevista ao portal Entertainment Tonight.

Jeremy Strong estava indicado a Melhor Ator Coadjuvante, por seu trabalho no filme "O Aprendiz" - mas não levou a estatueta. Kiera Culkin, 42, acabou faturando o prêmio, graças a seu desempenho em "A Verdadeira Dor".