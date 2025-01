Anitta comemora prêmio a Fernanda Torres no Globo de Ouro: 'Todos vencemos'

Anitta, 31, celebrou nas redes sociais o prêmio conquistado por Fernanda Torres, 59, no Globo de Ouro deste ano.

O que aconteceu

A cantora publicou uma foto em que Torres e sua mãe, Fernanda Montenegro, 95, posam lado a lado com a estatueta na mão. "Arte brasileira ao longo de gerações. Mãe e filha escrevendo o caminho mais lindo da história do cinema do nosso país", celebrou a Poderosa, na legenda do post.

Na sequência, Anitta refletiu sobre a importância desse prêmio para a clássica artística no Brasil. "Se todos soubessem o quanto é mais difícil para os brasileiros estarem lá, vencendo, nós nos levantaríamos ainda mais por esse grande talento do Brasil. O país inteiro hoje acordou tão orgulhoso. Porque há décadas acreditamos que não há espaço para nós. Então quando vemos um brasileiro vencendo, todos nós vencemos juntos, porque podemos ver que é possível."

Fernanda Torres foi premiada como Melhor Atriz em Filme de Drama por seu desempenho no filme "Ainda Estou Aqui". Ela deu vida ao papel real de Eunice Paiva, que lutou pelo reconhecimento da morte do marido, Rubens Paiva (Selton Mello), preso e desaparecido durante a Ditadura Militar.