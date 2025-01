'Ainda Estou Aqui' perdeu para filme francês sobre temática transgênero

O filme "Ainda Estou Aqui" perde o Globo de Ouro 2025 para o francês "Emilia Perez", dirigido por Jacques Audiard.

Do que fala 'Emilia Perez'?

O filme aborda a temática transgênero. No enredo, uma advogada (Zoe Saldaña) precisa ajudar um chefão do narcotráfico mexicano a fazer uma cirurgia de redesignação sexual, porque deseja se aposentar e viver a vida com a mulher bem mais nova (Selena Gomez).

Trata-se de uma comédia musical. A atriz espanhola Karla Sofia Gascón tem destaque na produção ao interpretar a nova versão do traficante. Ela é cogitada pela imprensa americana como indicada a melhor atriz no Oscar, o que seria mais uma ameaça às pretensões de Fernanda Torres na categoria.

O narco-thriller musical liderou o Globo de Ouro com dez indicações a abertura da temporada de prêmios de Hollywood. "Ainda Estou Aqui" foi indicado ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira, com Fernanda Torres concorrendo na categoria de melhor atriz de filme de drama.

"Emilia Perez" ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes.

Os filmes brasileiro e francês são os únicos candidatos com chances reais de ganhar o Oscar. Sobre a disputa para melhor filme estrangeiro, a lista parece confirmar praticamente a presença de cinco produções entre os indicados ao Oscar: "Ainda Estou Aqui", "Emilia Perez", "A Garota da Agulha" (Dinamarca), "Vermiglio" (Itália) e "The Seed of the Sacred Fig" (Alemanha).