The Vivienne, vencedora do RuPaul's Drag Race UK, morre aos 32 anos

James Lee Williams, conhecido como The Vivienne, drag queen vencedora da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK, morreu aos 32 anos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada por seu agente, Simon Jones, em uma publicação em seu Instagram. "É com imensa tristeza que informamos que nosso querido James Lee Williams - The Vivienne, faleceu neste fim de semana. James era uma pessoa incrivelmente amada, de coração caloroso e maravilhoso."

A nota continua. "Sua família está de luto pela perda do filho, irmão e tio. Eles têm muito orgulho das coisas incríveis que James conquistou em sua vida e carreira."

O agente não informou a causa da morte. "Não divulgaremos mais detalhes e pedimos que a família de James tenha o tempo e a privacidade necessários para processar e viver o luto."

The Vivienne venceu a primeira temporada da versão britânica do famoso reality show em 2019. Na final, ela venceu a competição com o Lip Sync de "Wham, I'm Your Man."

A drag queen também participou de outro reality, Dancing On Ice, em 2023. Ela ficou em terceiro lugar.