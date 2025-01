Shakira dá spoiler de show e explica por que turnê começa no Brasil

Shakira, 47, apareceu de surpresa por uma mensagem de vídeo no Domingão com Huck (Globo) deste domingo e falou sobre sua próxima turnê, que começará no Brasil.

O que aconteceu

A cantora confessou a Luciano Huck sua emoção com o espetáculo. "Tô muito feliz. Muito empolgada. É o show que eu sonhei."

Ela deu um spoiler do que os fãs podem esperar da nova turnê. "Muita dança. Estou dançando do princípio até o fim. Também com momentos românticos, introspecção, de rock n roll. Também com umas coreografias complexas."

Shakira prometeu um show marcante. "Tô trabalhando 12 a 14 horas diárias ensaiando e preparando um dos shows mais relevantes da minha vida musical."

Ela contou porque escolheu iniciar a turnê pelo Brasil. "Escolhi o Brasil porque o público brasileiro é muito importante para mim. O Brasil abriu suas portas pra minha música desde que eu tinha 18 anos, e não existe público como o público brasileiro."

É a turnê mais importante da minha vida. A maior. E quero começar com o público brasileiro porque preciso me encher desse carinho e amor dos brasileiros. Shakira

Shakira anunciou as datas dos primeiros shows. O primeiro será no dia 11 de fevereiro, no Rio de Janeiro, e o segundo no dia 13, em São Paulo.