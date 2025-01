Entrada em duplas e mais: quais são as novas regras do BBB 25?

O BBB 25 (Globo) estreia dia 13 de janeiro. Veja as novas regras do jogo!

Novidades do BBB 25

A entrada é em dose dupla. Os participantes anônimos e famosos entrarão na casa ao lado de uma pessoa importante em suas vidas, que pode ser um familiar ou amigo. Tadeu Schmidt até contou que eles terão uma nova dinâmica para disputar.

A edição comemora os 60 anos da Globo. Para completar a festa, a residência terá como tema a fábrica de sonhos, contando com uma decoração inspirada nas histórias contadas pela emissora.

O apresentador ainda revelou detalhes dos cômodos. Ele disse que um dos quartos é de época e que o Quarto do Líder terá um sofá e uma poltrona.

Dinâmicas amadas pelo público continuam no jogo. O Gshow confirmou que a nova temporada terá Big Fone, Monstro e Poder Curinga, além do Perde e Ganha.

Fim do pay-per-view na TV a cabo. A Globo anunciou que todas as câmeras do reality serão exclusivas de seu streaming, Globoplay, forçando a assinatura dos fãs.

Novo Big Boss na área. Após Boninho deixar a emissora, Rodrigou Dourado assume o comando do BBB 25.