Recordista de rejeição, Karol Conká é destaque em chamada das bodas do BBB

Muitos internautas questionaram a ausência da cantora Karol Conká, recordista de rejeição do Big Brother Brasil, em uma campanha que reuniu ex-participantes e foi divulgada no dia 26 de dezembro. Neste sábado, 4, porém, a Globo voltou a exibir a chamada, mas com uma nova edição: Karol apareceu no lugar de Juliette, campeã do BBB 21.

"Achou mesmo que eu não seria convidada para essa festa? Respeita a 'mamacita'", disse a cantora ao final do vídeo. Gil do Vigor, também participante da 21ª edição do programa, comemorou a aparição da artista: "Cinema. Eu estou pulando aqui".

A campanha reuniu ex-participantes marcantes do programa, como Kleber Bambam, Kaysar Dadour, Gil do Vigor, Fred Nicácio, Thelma Assis, Ivy Moraes e Davi Brito. O programa terá uma 25ª edição com uma dinâmica inédita: desta vez, os participantes entrarão em duplas.

Karol foi a quarta eliminada do BBB 21 com 99,17% dos votos, maior recorde de rejeição da história do reality. À época, ela foi criticada pela forma como tratou o ator Lucas Penteado.