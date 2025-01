Pamela Anderson vai sem maquiagem ao Globo de Ouro; por que ela não usa?

Pamela Anderson, 57, posou para fotos no tapete vermelho do Globo de Ouro 2025, neste domingo (5), com o rosto limpo, sem maquiagem.

O que aconteceu

Anderson foi indicada na categoria de melhor atriz em filme de Drama por "The Last Showgirl". Em sua chegada à cerimônia que inaugura a temporada de premiações, a atriz posou sorridente para as câmeras com o rosto sem maquiagem, atitude que a atriz adotou há algum tempo.

Ela abandonou a maquiagem e deixou para trás a imagem de símbolo sexual que marcou o início de sua carreira, sobretudo por causa de "Baywatch". Nos últimos anos, Pamela fez questão de não ser vista mais apenas como o ícone de beleza e sensualidade dos anos 1990.

A atriz embarcou em um esforço de renascimento artístico. Primeiro, começou no teatro. Depois de atuar no espetáculo "Chicago", na Broadway, em 2022, ela lançou um documentário em 2023, "Pamela, Uma História de Amor" (Netflix), em que faz um acerto de contas com sua fama, desde os ensaios para a Playboy.

Os anos 90 foram os anos 90 e agora estamos em 2023. Gosto de fazer coisas que sejam diferentes. Este é um novo capítulo da minha vida.

Pamela Anderson, ao Entertainment Tonight no ano passado

Pamela Anderson em cena da série 'Baywatch' e atualmente com maiô idêntico Imagem: Reprodução/Instagram

Maquiagem também não é parte de sua nova fase. Pamela abandonou a estética "bombshell", extravagante, e desfila em tapetes vermelho com pouquíssima ou nenhuma maquiagem, dependendo da ocasião. À revista People, ela afirmou que make "tem hora e lugar" e que, em sua vida pessoal, "não fazia mais sentido".

Perseguir a juventude é inútil. Você nunca vai conseguir. Então, por que não abraçar o que está acontecendo? Desde que realmente saí de casa como eu mesma, sinto um alívio. Um peso tirado dos meus ombros. E eu realmente gosto mais. Estou me vestindo para mim mesma agora, não para os outros.

Pamela Anderson, à rede Fox News nos bastidores de um desfile de Victoria Beckham, em 2023