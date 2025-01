Nicki Minaj é processada por funcionário que diz ter apanhado da rapper

Nicki Minaj, 42, foi processada pelo funcionário que gerenciou sua última turnê por assédio, agressão e "causar intencionalmente sofrimento emocional".

O homem, identificado como Brandon Garrett, entrou com o processo na sexta-feira (3), em Los Angeles. De acordo com os sites TMZ e Variety, ele alega que os crimes aconteceram durante a turnê Pink Friday 2, realizada entre março e julho de 2024.

Ele entrou em uma discussão com a rapper que terminou com ela ofendendo e agredindo o funcionário, segundo o processo. O incidente teria acontecido nos bastidores do show na Arena Little Caesars em Detroit, em 21 de abril do ano passado, já depois da apresentação.

Garrett teria recebido uma mensagem do chefe de segurança de Minaj, pedindo que ele fosse até o camarim da rapper para conversar com ela. Mais oito pessoas da equipe dela estariam presentes. Ele alega que Minaj reclamou sobre alguns de seus funcionários "não saberem o que deveriam fazer e para quem deveriam se reportar".

A rapper teria se irritado depois que o funcionário "errado" foi buscar seus remédios controlados —enquanto a função era do gerente. Luke Montgomery, que assumiu a tarefa indevida, foi questionado sobre qual era seu cargo. "Ele acrescentou que suas funções eram acrescidas por qualquer demanda que Minaj comunicasse a Garrett, incluindo pedidos de comidas, bebidas, e, mais comumente, remédios", detalha o documento acessado pela Variety.

Garrett alega que pediu que outra pessoa buscasse os remédios de Minaj pois estava ocupado com tarefas da turnê. Entre elas, ajudar a rapper a trocar de figurino entre as músicas.

Ela teria começado a gritar com o gerente da turnê, fazendo inúmeras ameaças. "Você está maluco de deixar ele buscar meus remédios? Você enlouqueceu e se meu marido estivesse aqui ele iria quebrar os seus dentes. Você acaba de f*der sua vida e nunca vai ser alguém, eu vou garantir isso"

Depois de também gritar com Montgomery, ela chegou perto de Garrett e deu um tapa em seu rosto. Segundo o processo, a agressão teria feito sua cabeça ir para trás com força suficiente para derrubar o chapéu que ele usava, detalha a Variety.

Após a suposta agressão, o funcionário se trancou no banheiro por horas. Ainda na mesma noite, ele recebeu uma mensagem avisando que ele não deveria comparecer ao próximo show da turnê. Garrett abriu um boletim de ocorrência ainda em Detroit e, agora, seus advogados pedem compensação pelas ofensas.

O advogado de Minaj diz não ter sido notificado do processo, mas negou as alegações contra a cliente. "Se o processo é como foi divulgado pelo TMZ, é completamente falso e leviano. Nós estamos confiantes que o assunto levantado por esse ex-assistente será resolvido a favor da Sra.Petty", declarou Judd Burstein ao site, usando o sobrenome verdadeiro da rapper.