Lilia Cabral diz que Maristela de 'Garota do Momento' é sua maior vilã

Lilia Cabral opinou que Maristela, sua personagem na novela "Garota do Momento", é a pior vilã de sua carreira.

A veterana, de 67 anos, já deu vida à "inimigas" do público como Marta, de "Páginas da Vida", exibida pela Globo em 2006. Mas argumenta que a avó que abandonou a neta na trama de Maneco não era uma pessoa ruim por natureza —o que, segundo ela, é o caso da ricaça da novela das 18h. A atriz fez as declarações ao site Extra.

Saiba mais:

Com 44 anos de carreira, Lilia opina que Maristela é a vilã mais "malvada" que interpretou. "Ela não fica pensando nas vilanias em si. Simplesmente acorda de manhã e resolve a vida a seu favor. (...) Um grande vilão raciocina rápido. Acaba sendo um reflexo das pessoas que não pensam nos outros, que são extremamente narcisistas, só querem ter poder e se dar bem na vida."

Ao ser lembrada da Marta, de "Páginas da Vida", ela avalia que a personagem era "amarga" e não ruim por natureza. "Ela não era malvada. Ela era amarga, uma coitada. Tudo o que ela queria era ter tido outra vida, que o marido não pôde lhe proporcionar. Fez um sacrifício para a filha estudar fora do país, e, quando a moça voltou grávida, ela não tinha nem capacidade de raciocinar, tamanha a revolta."

Ela ainda diz que a personagem apoio de alguns espectadores por não querer criar os filhos de Nanda, que morreu no começo da novela. "Muita gente concordou com o fato de Marta não querer criar os netos gêmeos depois que a filha morreu no acidente. Ela dizia que uma tinha defeito —a menina, Clara nasceu com síndrome de Down— o outro não, olha que coisa absurda! O coração não era bom, mas ela não era má, entende?"

Par romântico 45 anos mais jovem. Na novela das 18h, Maristela se envolve com Basílio, interpretado por Cauê Campos, de 22 anos. A atriz deixa claro que na relação entre os dois, a idade não é relevante. "Ela já é rica, ganha um monte de dinheiro, bebe todas, e o que lhe falta? Um amor, um carinho, um afeto. Aí Maristela busca isso nos braços de Basílio, seu motorista.

Ela e Cauê Campos já tinham sido parceiros de cena em "O Sétimo Guardião", novela de 2018. "Eu o observava atuar e falava pro Papinha (o diretor Rogério Gomes): 'esse menino tem muito talento!'. Ele concordava comigo. Toda vez que nós contracenávamos, eu o elogiava. Cauê era um adolescente! De repente, está fazendo par comigo. E continua muito bem em cena."

A veterana diz lidar bem com a passagem do tempo e não ter problema algum com o par romântico mais jovem. "Tenho idade pra ter neta crescida, assim como estofo para interpretar uma personagem que se envolve sexualmente com um cara mais novo. (...) É isso, eu vou seguir envelhecendo, e quero que seja de uma maneira natural. (...) É claro, não posso me largar, não cuidar do cabelo, não cuidar da pele. Eu passo os meus cremes, tenho me empenhado para praticar atividades físicas, mas não vou me modificar por não querer demonstrar a idade que tenho."