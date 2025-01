Lifting facial e voo pela aurora boreal: os mimos de luxo do Globo de Ouro

Neste domingo (5), o Globo de Ouro entrega sua cobiçada estatueta aos vencedores da 82ª edição da premiação. Além do prêmio, contudo, os vencedores também podem ganhar alguns mimos.

O que os vencedores podem levar para casa

Segundo o site da premiação, os vencedores e apresentadores também podem escolher entre uma série de prêmios. A publicação não informa quantos presentes cada um pode escolher.

São 28 produtos e experiências selecionados que abrangem viagens, culinária, moda e beleza. Os premiados podem selecionar suas ofertas preferidas, de viagens de luxo a tesouros de beleza e culinária personalizados.

Entre os presentes disponíveis, há um voo privado com estadia para ver a aurora boreal na Finlândia, um iate de luxo fretado para um passeio pelo Triângulo de Coral na Indonésia e uma viagem pelas Maldivas. Há ainda uma máscara facial, vinho, destilados e charutos de luxo, um umidificador de viagem e uma garrafa de tequila rara.

Um procedimento estético também pode ser escolhido, o lifting facial. Ele é realizado pelo renomado cirurgião Simon Ourian, com células-tronco, e consiste em levantar áreas específicas do rosto.

No Brasil, o Globo de Ouro será transmitido pela TNT e pela plataforma de streaming Max. Na TNT, o evento terá tradução simultânea em português e análises da especialista Aline Diniz. A Max oferecerá também o áudio original, em inglês.

Fernanda Torres concorre ao prêmio de melhor atriz em filme de drama pelo papel em "Ainda estou aqui". A brasileira é a favorita para vencer o prêmio, segundo as apostas da Variety, revista americana especializada.

"Ainda estou aqui" também disputa a categoria de melhor filme em língua estrangeira. O filme, dirigido por Walter Salles, concorre com "Tudo que Imaginamos Como Luz", "Emilia Pérez", "The Girl with the Needle", "A Semente do Fruto Sagrado" e "Vermiglio".