Hollywood inicia ano novo com brilho do Globo de Ouro

Por Lisa Richwine

BEVERLY HILLS, CALIFÓRNIA (Reuters) - Selena Gomez, Timothee Chalamet e outras estrelas de Hollywood se reunirão em Beverly Hills neste domingo para a celebração anual do Globo de Ouro, a primeira grande cerimônia de premiação em um ano sem um favorito claro para os principais prêmios do cinema.

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" e a atriz Fernanda Torres também foram indicados à premiação.

"Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, concorre na categoria de melhor filme em língua não inglesa, enquanto Fernanda Torres foi indicada para melhor atriz de drama por sua atuação como Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, engenheiro e ex-deputado morto pela ditadura militar brasileira.

O thriller musical da Netflix em espanhol "Emilia Pérez" e "O Brutalista", um drama pós-Segunda Guerra Mundial de três horas e meia que inclui um intervalo, lideram os filmes que disputam os troféus do Globo de Ouro.

Outros incluem o sucesso de bilheteria "Wicked", adaptado da peça da Broadway sobre as bruxas do "O Mágico de Oz", e "Conclave", que conta a história da seleção papal.

A história de restaurante "The Bear" e a comédia de mistério "Only Murders in the Building" competirão por prêmios de TV.

A comediante de stand-up Nikki Glaser será a anfitriã das festividades, que pela primeira vez, terá champanhe.

Glaser, que fez piadas com a lenda do futebol Tom Brady no ano passado, disse que planeja celebrar os indicados em vez de zombar deles, como fizeram alguns anfitriões anteriores.

“Quero que as pessoas indicadas sintam orgulho de si mesmas. Não que se sintam atacadas”, afirmou ela em entrevista. “Estou muito animada para mostrar essas piadas para um grande público.”

A programação de apresentadores conta com grandes celebridades, incluindo Dwayne Johnson, Elton John, Andrew Garfield e Awkwafina.

Ganhar um Globo de Ouro pode destacar filmes e performances antes do Oscar, prêmio que acontece em março. No entanto, especialistas dizem que até agora não há um favorito claro para o cobiçado prêmio de melhor filme.

Ao contrário do Oscar, o Globo de Ouro classifica os filmes em duas categorias. "Conclave" e "O Brutalista" são considerados fortes na categoria de melhor filme de drama, enquanto "Wicked" e "Emilia Pérez" são os principais candidatos a melhor filme de comédia ou musical.

Os homenageados do Globo de Ouro são escolhidos por 334 jornalistas de entretenimento de 85 países - no Oscar, são cerca de 9.000 eleitores. O órgão de votação do Globo de Ouro foi ampliado nos últimos anos e os organizadores instituíram reformas após serem criticados por lapsos éticos e falta de diversidade.

(Reportagem adicional de Jane Ross)