Em sua 82ª edição, o Globo de Ouro premia, neste domingo (5), os melhores da televisão e do cinema. Dessa vez, o Brasil entra na corrida, com indicações para "Ainda Estou Aqui", longa de Walter Salles, e também com Fernanda Torres, protagonista do filme.

Mas antes disso, famosos passaram pelo tradicional tapete vermelho. Confira os looks.

Splash faz a cobertura do evento ao vivo da premiação. Acompanhe também pelo canal do WhatsApp e nas redes sociais.

Selton Mello no tapete vermelho do Globo de Ouro 2025 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Liza Colón-Zayas no Globo de Ouro Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Hiroyuki Sanada no tapete vermelho do Globo de Ouro 2025 Imagem: Michael Buckner/GG2025/Penske Media via Getty Images

Glen Powell no Globo de Ouro Imagem: Amy Sussman/Getty Images

Tyler James Williams no Globo de Ouro 2025 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Cate Blanchett no Globo de Ouro 2025 Imagem: Matt Winkelmeyer/WireImage

Janelle James no Globo de Ouro 2025 Imagem: Amy Sussman/Getty Images