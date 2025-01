Globo de Ouro: quem são as atrizes que concorrem com Fernanda Torres?

Fernanda Torres, 59, foi indicada ao Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em filme de drama por seu trabalho em "Ainda Estou Aqui" (Walter Salles).

O que aconteceu

Torres aparece como forte candidata a levar para casa a estatueta na premiação deste domingo (5). A Variety —uma das revistas americanas mais tradicionais sobre filmes e séries— considera a brasileira como a artista com mais chances de vencer na categoria pela qual foi indicada.

Ela, no entanto, tem um páreo duro pela frente. Fernanda compete diretamente com nomes já consolidados em Hollywood, a exemplo de Angelina Jolie e Kate Winslet.

Mesmo se não sair vencedora, Fernanda já fez história. Ela foi a segunda brasileira indicada à premiação na categoria de melhor atriz em filme de drama —anteriormente, sua mãe, Fernanda Montenegro, foi nomeada na mesma categoria pelo filme "Central do Brasil".

Veja quem são as concorrentes de Torres

Angelina Jolie

Angelina Jolie Imagem: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Indicada nove vezes ao Globo de Ouro e vencedora de três estatuetas, Jolie concorre novamente por sua atuação no filme "Maria". Na obra biográfica, ela dá vida à cantora de ópera Maria Callas e tem sido cotada como uma das favoritas nesta temporada de premiações.

Angelina Jolie já tem carreira consolidada em Hollywood. Além do Globo de Ouro, ela também é cotada para ser nomeada na categoria de melhor atriz no Oscar 2025.

Nicole Kidman

Nicole Kidman Imagem: Steve Granitz/FilmMagic

Nome consagrado no cinema norte-americano, Kidman já venceu seis prêmios Globo de Ouro. A atriz concorre em 2025 com "Babygirl", filme que ela considera como seu trabalho mais "ousado".

Pela atuação em "Babygirl", ela venceu o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza 2024. Kidman também tem um Oscar de melhor atriz pela atuação em "As horas" (2002).

Tilda Swinton

Tilda Swinton Imagem: Jeff Spicer/Getty Images

Swinton tem cinco indicações ao Globo de Ouro, mas nenhuma vitória. A mais recente nomeação é pela atuação em "O Quarto ao Lado", dirigido por Pedro Almodóvar.

Tilda Swinton, que também tem carreira consolidada no cinema dos Estados Unidos, já venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2008 pelo filme "Conduta de Risco".

Kate Winslet

Kate Winslet Imagem: Reuters/Divulgação

Vencedora de cinco Globos de Ouro, Winslet busca a sexta estatueta pela atuação em "Lee". O filme biográfico é situado no contexto da Segunda Guerra Mundial.

O currículo de Kate Winslet é extenso: a britânica já venceu todas as principais premiações do cinema e da TV no mundo, inclusive o Oscar em 2009 por "The Reader".

Pamela Anderson

Pamela Anderson Imagem: Theo Wargo/GA/The Hollywood Reporter via Getty

Pamela Anderson concorre por sua atuação em "The Last Showgirl", longa que marcou seu retorno às telonas após sete anos. No filme, ela dá vida a uma dançarina veterana, na atuação considerada a mais importante de sua longeva carreira por diversos críticos.