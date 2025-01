Globo de Ouro: Fernanda Torres aquece premiação com foto: 'A caminho'

Indicada na categoria de melhor atriz em filme de drama por "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres apareceu no carro indo para a cerimônia do Globo de Ouro.

O que aconteceu

Fernanda Torres pegou os fãs de surpresa ao compartilhar clique no trajeto da premiação. Nos comentários, os brasileiros demonstraram apoio a atriz. "A gente já ganhou!", escreveu uma seguidora.

Splash faz a cobertura do evento ao vivo da premiação. Acompanhe também no canal do WhatsApp e nas redes sociais.

Como assistir ao Globo de Ouro

O Globo de Ouro acontece neste domingo, às 22h (horário de Brasília). O evento é realizado no luxuoso Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, EUA.

No Brasil, o Globo de Ouro é transmitido pela TNT e pela plataforma de streaming Max. Na TNT, o evento tem tradução simultânea em português e análises da especialista Aline Diniz. A Max oferece também o áudio original, em inglês.

"Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres são destaques

Fernanda Torres concorre ao prêmio de melhor atriz em filme de drama pelo papel em "Ainda Estou Aqui". A brasileira é a favorita para vencer o prêmio, segundo as apostas da Variety, revista americana especializada. Ela, no entanto, enfrentará um páreo duro, concorrendo com nomes conhecidos de Hollywood.

Para Fernanda, toda a repercussão do filme pode ser definida como "um milagre". "Não é um milagre? Mesmo agora, estar aqui (no Globo de Ouro) com este filme. Outro dia, vi Judi Dench dizendo que você precisa ter muita sorte neste negócio, e acho que ela está certa", disse Fernanda à revista norte-americana "W".

"Ainda Estou Aqui" também disputa a categoria de melhor filme em língua estrangeira. O longa, dirigido por Walter Salles, concorre com "Tudo que Imaginamos Como Luz", "Emilia Pérez", "The Girl with the Needle", "A Semente do Fruto Sagrado" e "Vermiglio".

A apresentação fica a cargo da humorista Nikki Glaser. Neste ano, ela se destacou no "roast" de Tom Brady (Netflix), especial dedicado a "detonar" o jogador de futebol americano.

Viola Davis é homenageada por sua contribuição para as artes e para o entretenimento. Ela ganha o prêmio Cecil B. DeMille.

Personalidades como Demi Moore e Nicolas Cage anunciam os vencedores. Elton John, Margaret Qualley e Michelle Yeoh são outros nomes que compõem a lista de apresentadores.