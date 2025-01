Globo de Ouro: Fãs de Fernanda Torres 'invadem' redes da premiação

Instantes antes da entrega do prêmio de melhor atriz em filme de drama, os brasileiros já declararam Fernanda Torres como a vencedora nos comentários da postagem oficial do Globo de Ouro.

O que aconteceu

O perfil do Globo de Ouro publicou uma foto de Fernanda Torres, no Instagram, que recebeu mais de 6.650 comentários em menos de 20 minutos. A aclamação aconteceu antes da cerimônia começar, demonstrando o clima de torcida dos fãs brasileiros.

Os comentários nada mais são do que gritos emocionados pela possível vitória da atriz de "Ainda Estou Aqui". "A vencedora do Golden Globes", declarou um. "Viva Fernanda, viva Ainda Estou Aqui, viva o cinema brasileiro! Já ganhou, já ganhou", disse outro.

As demais postagens não passaram ilesas, recebendo comentários "prol Fernanda Torres" mesmo em fotos de outros astros. "Linda, mas se não postar a Fernanda Torres vão ter consequências", avisou um fã em uma foto da atriz Rachel Brosnahan.

Splash faz a cobertura do evento ao vivo da premiação. Acompanhe também por meio do canal do WhatsApp e nas redes sociais.