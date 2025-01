Globo de Ouro: Brasileiros brigam após derrota de 'Ainda Estou Aqui'

A derrota de "Ainda Estou Aqui" na categoria de melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro enfureceu os brasileiros, que foram aos comentários da premiação manifestar a insatisfação.

O que aconteceu

O filme brasileiro de Walter Salles perdeu para o francês "Emilia Pérez" na disputa. O representante da França era cotado como uma das principais ameaças ao filme nacional, e isso se concretizou na premiação.

Por conta disso, os fãs foram na página oficial do Globo de Ouro para demonstrar 'o carinho da torcida'. "Usam o Brasil para engajamento nas nomeações mas na hora de premiar roubam para o pior filme indicado na categoria", acusou um comentarista. "Única Emilia relevante é a do Sítio do Pica-Pau Amarelo", brincou outra. "Vocês viram a Fernanda Torres? Totalmente roubada", falou uma usuária.

Comentários do tipo, acusando de manipulação, estão presentes em todas as fotos recentes do perfil do Globo de Ouro no Instagram. A página foi praticamente tomada por brasileiros insatisfeitos.

Ainda há esperança, já que Fernanda Torres segue na categoria de melhor atriz em filme de drama. De qualquer forma, a disputa é acirrada, e os votantes vão ouvir muito caso uma vitória brasileira não se concretize.

Splash faz a cobertura do evento ao vivo da premiação. Acompanhe também por meio do canal do WhatsApp e nas redes sociais.