Flávia: Globo de Ouro mudou após escândalo e ganhou votantes mais diversos

A premiação do Globo de Ouro teve mudanças após escândalo e ganhou votantes mais diversos de outras partes do mundo, explicou a colunista Flávia Guerra no UOL News deste domingo (5).

No Globo de Ouro, antes era a HFPA (Hollywood Foreign Press Association) que cuidava, que era como se fosse a associação da crítica internacional que morava em Hollywood. Até pouco tempo, quem era membro da HFPA, ou quem votava no Globo de Ouro, eram basicamente jornalistas de outros países que moravam nos Estados Unidos e cobriam o cinema de lá.

Aí começou a se abrir mais para jornalistas como eu, por exemplo, que voto e moro no Brasil. Então isso mudou e ampliou o quadro. O que também ampliou o quadro foi a mudança do que aconteceu na organização do Globo de Ouro. A HFPA não existe mais, desde 2023. Ela acabou depois de todo aquele escândalo, aquele escândalo que houve de favoritismo. Teve gente que devolveu o Globo de Ouro, como o Tom Cruise.

E agora existe a Golden Globe Foundation, a Fundação Globo de Ouro, que é comandada por duas empresas. Então é bem diferente. E 310 jornalistas do mundo todo votam, muitos mais brasileiros. Eu, por exemplo, entrei quando essas mudanças ocorreram, depois do escândalo.

Então vários brasileiros entraram nessa leva e teve gente que saiu. Teve membros originais da HFPA que foram convidados a deixar a entidade, até receberam uma quantia, como se fosse uma indenização, uma saída premium, para deixar a associação nessa tentativa de mudança. Hoje em dia a maioria dos que votam são dessa leva nova.

Flávia Guerra

"Nicole Kidman tem carinho grande e é favorita"

Já o colunista Roberto Sadovski falou sobre o favoritismo de Nicole Kidman para conquistar o prêmio de melhor atriz do Globo de Ouro, superando a brasileira Fernanda Torres.

As duas são concorrentes na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama. Fernanda é candidata pelo filme "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles. Além de Kidman, Angelina Jolie, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson disputam a estatueta com a representante brasileira.

É tudo campanha e existe um carinho muito grande, principalmente nas últimas semanas, pela Nicole Kidman. Eu acho que a Nicole Kidman tem uma leve vantagem no Globo de Ouro hoje, mas de novo, a gente jogou a moedinha pra cima e estamos esperando ver como que ela vai cair.

Roberto Sadovski

