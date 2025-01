Edu Guedes posa com filho de Ana Hickmann: 'Feliz em te ver bem'

Edu Guedes, 50, publicou em suas redes um registro ao lado de Alezinho, 10, filho de sua noiva Ana Hickmann.

A imagem foi publicada nos Stories de Edu. Os dois estão na piscina e Alezinho está abraçado ao chef.

Edu escreveu uma legenda carinhosa para o enteado. "Tio Edu fica feliz em te ver bem, em paz, segurança e harmonia."

Alezinho foi envolvido na disputa judicial entre Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa. O empresário pediu à Justiça que Hickmann fosse a responsável por levar o menino para as visitas semanais a que ele tem direito, mas o pedido foi indeferido.

A comunicadora assumiu o namoro com Edu em março de 2024, meses após o fim de seu casamento com Alexandre Correa. Ela acusou o ex-marido de agressão e conseguiu uma medida protetiva contra ele em meio à separação conturbada.

Eles anunciaram o noivado em junho de 2024, três meses após assumirem o namoro.