'Viva a Vida': cena exclusiva revela fuga em busca de esposa desaparecida

"Viva a Vida", estrelado por Thati Lopes, Rodrigo Simas, Jonas Bloch, Regina Braga e Diego Martins, ganhou uma cena exclusiva neste domingo (5), divulgada por Splash.

O longa acompanha Jéssica (Thati Lopes), Gabriel (Rodrigo Simas) e Ben (Jonas Bloch), que se conhecem durante a excursão organizada pela Rosenn Tour, empresa de Ben, em Israel. Os três procuram Hava (Regina Braga), esposa de Ben, que saiu de casa sem deixar vestígios. O que o empresário não sabe é que Jéssica é sua neta e viajou até o outro lado do mundo em busca de suas raízes.

Na cena exclusiva, apesar dos protestos do guia Ramirez (Diego Martins), o trio decide abandonar o grupo para seguir uma pista do paradeiro de Hava nas famosas minas do Rei Salomão, em Eilat.

"Viva a Vida" é dirigido por Cris D'Amato e chega aos cinemas em 30 de janeiro.