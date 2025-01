De treta com cantora a apresentadora do Globo de Ouro: quem é Nikki Glaser

Nikki Glaser, 40, será a primeira mulher a apresentar sozinha uma cerimônia do Globo de Ouro. A humorista se tornou conhecida após irritar Taylor Swift e fazer piada sobre o novo relacionamento da modelo brasileira Gisele Bündchen.

Quem é Nikki Glaser

Nikki teve a primeira repercussão após participar do reality show "Last Comic Standing" (2010). No entanto, a carreira da humorista começou aos 18 anos, quando ainda estava na faculdade.

Em 2016, a comediante começou a participar de "roasts" com celebridades, programa em que uma personalidade recebe convidados para fazer duras piadas sobre ela. Nessa produção, Glaser teve a oportunidade de fazer piadas com Rob Lowe, Bruce Willis e Alec Baldwin.

Ao participar do "roast" especial com Tom Brady em 2024, Nikki Glaser se destacou ao fazer uma piada sobre Gisele Bündchen, a ex-mulher do atleta. "Tom Brady. Cinco vezes MVP do Super Bowl. Maior número de vitórias. Maior número de touchdowns. Você tem sete anéis. Quer dizer, oito agora que a Gisele devolveu o dela. A única ideia mais idiota do que dizer sim para este roast foi quando você disse, 'amor, você devia fazer Jiu-Jitsu'", disse a humorista na ocasião, se referindo ao namoro da modelo com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Em seu histórico, a humorista também tem um desentendimento com Taylor Swift, após fazer uma piada sobre o peso da cantora em 2020. O comentário foi incluído no documentário "Miss Americana" (Netflix), irritou a artista e fez com que Nikki se desculpasse em suas redes sociais. "Eu realmente não tenho necessidade de postar isso, além de pedir desculpas a alguém que significa muito para mim", escreveu, garantindo ser uma grande fã de Taylor.

Positiva ou negativa, sua fama fez com que ela se tornasse a primeira mulher a apresentar sozinha uma cerimônia do Globo de Ouro. Em outras ocasiões, o evento contou com uma dupla de mulheres para comandar a premiação, comoTina Fey e Amy Poehler, que apresentaram durante quatro edições.

Apesar de um humor considerado ousado e, até mesmo, ácido, Nikki Glaser garantiu que seu monólogo no Globo de Ouro terá limites. Para isso, além de estudar minuciosamente os apresentadores das cerimônias anteriores, ela contou com duas equipes de redatores para ajudá-la a escrever as piadas e apresentou 91 versões do texto que vai ao ar — como relatou ao New York Times.

Mais do que apresentadora, a humorista também concorre à categoria melhor performance de comédia stand-up. Nikki disputa o prêmio com nomes como Jamie Foxx e Adam Sandler.

