Concorrendo ao Globo de Ouro, Fernanda Torres afirma: 'A vitória já existe'

Fernanda Torres, 59, se mostrou muito positiva sobre o sucesso do filme "Ainda Estou Aqui", que concorre à duas categorias do Globo de Ouro 2025, na noite deste domingo (5).

O que aconteceu

Concorrendo ao prêmio de melhor atriz, a brasileira emocionou os seguidores ao demonstrar sua positividade sobre o sucesso do filme de Walter Salles. "A vitória já existe! A resistência tem sido gigante diante da indústria cinematográfica. 'Ainda Estou Aqui' de Walter Salles mostra ao mundo que não estamos brincando em serviço e a entrega é de qualidade", começou escrevendo em uma publicação no Instagram.

Mesmo descrente de que possa levar uma estatueta para casa, Fernanda Torres não demonstrou dúvidas sobre a força da história protagonizada por ela. "O que vier desse processo é a ponte que construímos para as próximas gerações. Ao Brasil nosso muito obrigado pelo comparecimento aos cinemas, pelos aplausos e pela torcida", complementou.

Ao compartilhar um vídeo em que aparece ao lado de sua mãe, Fernanda Montenegro, a atriz atraiu comentários de diversos famosos. "Arrepiada", escreveu Rafa Kalimann. Outros nomes como Lulu Santos e Rebeca Andrade também vibraram por Torres.

A cerimônia do Globo de Ouro 2025 acontece às 22h deste domingo (5), e conta com duas indicações para o Brasil. Além da categoria em que Fernanda Torres concorre, "Ainda Estou Aqui" disputa o prêmio de melhor filme estrangeiro.

Splash faz a cobertura do evento ao vivo.