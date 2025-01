'Gênio' ganhou homenagem na Globo: onde está Maurício Kubrusly?

O ex-repórter da Globo Maurício Kubrusly, 77, ganhou uma homenagem no "É de Casa" deste sábado (4). As apresentadoras Maria Beltrão e Rita Batista aproveitaram uma reportagem que mostrava curiosidades pelo Brasil para lembrar do quadro "Me Leva, Brasil', um marco na carreira do veterano, que percorria o país atrás de personagens curiosos.

"Esses nossos repórteres trazem tudo junto. É história, cultura, gastronomia. Olha, a janela do nosso Brasil. E vou te falar, Rita, abrir essa janela me fez lembrar do Maurício Kubrusly", disse Maria na conversa com a colega.

As apresentadoras definiram Kubrusly como um "gênio" do jornalismo, que ficou 16 anos no ar e visitou mais de 150 cidades para o quadro exibido no "Fantástico".

A homenagem, que recomendou o documentário 'Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí", também lembrou o diagnóstico de demência do repórter, que hoje vive recluso.

Onde está Kubrusly?

O jornalista se mudou para o sul da Bahia após o diagnóstico de Demência Fronto Temporal (DFT). A revelação foi feita no "Fantástico", em agosto de 2023, durante matéria especial sobre os 50 anos do programa.

Maurício hoje vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT). A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira

Fantástico em homenagem a Kubrusly

O jornalista deixou a TV Globo em maio de 2019, após 34 anos de serviços prestados. O anúncio de sua saída foi feito na época pelo diretor de jornalismo da emissora, Ali Kamel.

Kubrusly estava afastado do trabalho por problemas de saúde já alguns meses antes da saída. Suas pautas sempre envolviam viagens em busca do inusitado no quadro "Me leva, Brasil", que foi ao ar entre 2000 e 2017.

Romildo Ribeiro, barbeiro que atendeu o repórter na Bahia, afirmou ter observado uma "melhora" nele ao longo dos meses, apesar de ainda estar debilitado. Ele contou a Splash em agosto de 2023 que o jornalista está sempre acompanhado da mulher e apresenta episódios de confusão mental: "[É possível perceber] Pelo jeito que ele fala algumas coisas. Um exemplo é quando ele fala uma coisa que não tem nada a ver [com o assunto]".

Hoje, vivendo perto do mar, o ex-repórter caminha com dificuldade. "Ele anda meio devagarzinho. Ele é bem tranquilo. Tem horas que você pensa que ele não tem nada."

Maurício Kubrusly nasceu no Rio de Janeiro em 28 de setembro de 1945. A carreira como jornalista começou na década de 1960.

A DFT é a mesma doença do ator Bruce Willis, também afastado do serviço. O principal sintoma inicial está relacionado a alterações de humor e comportamento.